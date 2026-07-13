Uznemirujući snimak na kojem se vidi fizički napad na devojčicu objavljen je na društvenim mrežama, a podelila ga je novinarka Liridona Vejseli, koja tvrdi da je reč o slučaju vršnjačkog nasilja koji se dogodio u Kumanovu.

Na snimku se vidi kako tri devojčice fizički napadaju drugu devojčicu, prenosi Skopje1.mk.

Za sada nema zvanične potvrde Ministarstva unutrašnjih poslova da se incident zaista dogodio u Kumanovu, niti informacija da li je pokrenut bilo kakav postupak.

Očekuje se da nadležne institucije utvrde sve okolnosti povezane sa ovim slučajem.

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