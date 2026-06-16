Nakon incidenta koji se prošle sedmice dogodio u OŠ "tatomir Anđelić" u Mrčajevcima u tokom kog je došlo do vršnjačkog nasilja sa elementima seksualnog uznemiravanja jednog učenika, oglasilo se Više javno tužilaštvo u Čačku iz kojeg kažu da u konkretnom slučaju nije bilo silovanja deteta. Na ovu kvalifikaciju tužioca, burno su reagovali roditelji deteta, koji tvrde da je ova ocena doneta ishitreno i bez date izjave žrtve nasilja.

- Na osnovu svih preduzetih radnji utvrđeno je da u konkretnom slučaju nije bilo silovanja niti zlostavljanja maloletnog deteta od strane drugih učenika, nego se radilo o neprimerenom ponašanju grupe dečaka, radi egzibicionizma – saopšteno je iz VJT.

Roditelji maloletnog dečaka koji se još uvek nalazi u Opštoj boilnici u Čačku, ogorčeni su stavom tužilaštva jer tvrde da im je dete u detalje prepričalo čitav dogažaj, koji je mališan kasnije ponovio i čačanskim lekarima.

- Sin je tek u četvrtak uveče mlađem bratu ispričao šta se dogodilo. Drudi sin je pozvao supruga napolje i rekao mu da su mu brata silovali u učionici. U detalje je opisao kako su ga pozvali u praznu učionicu da mu pokažu kako se jedan dečak povredio. On se laktovima naslonio na klupu, nakon čega mu je jedan dečak prileteo odpozadi, skinuo mu pantalone i donji veš i svojim polnim organom ušao u njegov anus. Možete misliti potresenost deteta koje je sve to moralo da nam ispriča a kamoli da doživi - priča majka zlostavljenog deteta dodajući da je u učionici bilo još pet dečaka, uključujući i napadača.

-Nama nije jasno kako je tužilaštvo došlo do zaključka da je reč o egzibicionizmu ako je dete i lekarima ispričalo događaj do najsitnijih detalja.

Nakon prvog zlostavljanja, on je uspeo da pobegne zlostavljaču ali su ga na hodniku ponovo stigli, uvukli u istu učionicu i ponovili nečasnu stvar. Sve to je snimljeno sa dva telefona dečaka koji su tu bili prisutni. Otac jednog od njih je sinu razbio telefon i pobesneo kada je video snimak. Najstrašnije je što nam je to rođak. Snimak sa drugog telefona je obrisan, tako bar tvrde deca. Taj aparat se nalazi na veštačenju u policiji. Ne pitajte me u kakvom psihičkom stanju se nalazi naše dete. Bojim seda će imati traumu za ceo život - izjavio je otac dečaka.

Roditelji takođe tvrde da ih nakon incidenta, niko iz škole nije obavestio o tom događaju.

- Moj sin je migao da se baci pod auto ili uradi nešto sa sobom, kako im nije palo na pamet da nam jave šta se desilo. Ovo je nečuveo! Razredna me zvala dva puta, jednom da mi kaže da dete dovedemo u školu da ispriča šta se dogodilo a drugi put da mi traži lekarsku dokumentaciju o stanju deteta. Nijednom nije pitala kako je - zaključuje otac.

Majka dečaka kaže kako tvrdnje da je majka dečaka napadača dolazila kod njih kući i pretila, nisu tačne.

-Mi tu porodicu ne poznajemo. Ali za dečaka svi roditelji iz razreda znamo da je i ranije pravio ispade - kaže majka.

S.P.