Nakon incidenta koji se prošle sedmice dogodio u jednoj osnovnoj školi u selu u blizini Čačka, tokom kojeg je došlo do vršnjačkog nasilja sa elementima seksualnog uznemiravanja, javnost je duboko uznemirena.

Dok se Više javno tužilaštvo u Čačku oglasilo stavom da u konkretnom slučaju "nije bilo silovanja deteta", roditelji žrtve burno reaguju i tvrde da je ovakva ocena doneta ishitreno, s obzirom na to da zvanična izjava od samog dečaka još uvek nije uzeta u policiji.

U potresnoj ispovesti roditelji su do detalja opisali kako su saznali za užas koji je njihovo dete preživelo i šta se, prema rečima dečaka, dogodilo u školskoj učionici.

Majka dečaka navodi da je dete u četvrtak došlo iz škole neubičajeno tiho i neraspoloženo, ali da im u prvom momentu ništa nije reklo. Istinu su saznali tek u večernjim satima, preko starijeg sina.

- U večernjim satima sedeli smo ja i suprug i jedan sin je rekao: "Tata, izađi napolje da ti nešto kažem". Suprug je izašao, vratio se bunovit, onako sav uplašen, isprepadan i rekao da će da zove razrednu... Dete je reklo da je jedan drug silovao M. u školi i da mu je stavio onu stvar u zadnjicu - priča vidno potresena majka za Kurir.

Otac dečaka dodaje da je najpre bio u neverici kada mu je sin preneo da stariji brat plače napolju i kada je saznao šta se dogodilo.

- Ja izađem napolje, on kaže tako i tako da je taj drug, ne znam šta radio tamo sa njim u učionici... Ja prvo nisam ni poverovao, ja sam malo i pukao onako bio, rekoh: "Deca ko deca, možda laže, možda ovo, možda ono." Ja se vratim u kuću i okrenem razrednu. Ona se javi i na pitanje da li je to istina, odgovorila je: "Jeste" - priseća se otac.

Sutradan, u prisustvu roditelja i predstavnika škole, dečak je detaljno opisao hronologiju događaja koji se odigrao u učionici na spratu škole, gde su učenici uveli jednog druga koji je na fizičkom povredio nogu.

Kako je naveo, ušao je posle nekoliko minuta gore da vidi kako je on i naslonio se rukama na katedru nastavnika, da priča sa njim, ali tada, kako navodi, uopšte nije osetio kad mu je taj drug prišao od pozadi, skinuo svoje pantalone i donji veš, pa je skinuo i njega i počeo tu radnju da radi.

Tada je počeo da kuka, a ostali drugari su ga, kaže, izvukli od njega, iz učionice u hodnik. Međutim, nasilnik ga je stigao, uhvatio za ruke i ponovo ga uvukao u učionicu, gde je ponovo uradio istu radnju.

Prema tvrdnjama majke, u učionici je u tom trenutku bilo prisutno šestorica osnovaca, iako su neka od dece kasnije tvrdila da su ušla tek kada su čula vrištanje. Roditelji takođe ističu saznanja da je postojao i video-snimak događaja koji je u međuvremenu obrisan sa telefona jednog od učenika.

Nakon incidenta, zdravstveno i psihičko stanje dečaka naglo se pogoršalo. Otac objašnjava da je u petak uveče dete doživelo tešku krizu, zbog čega su, po savetu policije, hitno otišli na urgentno odeljenje. Dečak se od tada nalazi na bolničkom lečenju.

- On slabo jede, samo spava, sav je neraspoložen, vidi se da je dete psihički palo - kaže majka, dok otac dodaje da je dečak ponovio isti iskaz lekarima u bolnici.

Odluka Višeg javnog tužilaštva u Čačku da u javnost izađe sa stavom da krivičnog dela silovanja nema, zaprepastila je porodicu. Roditelji naglašavaju da zvanična izjava od žrtve u policijske svrhe još uvek nije uzeta.

- Ja sam zgrožen, mi smo bili malopre u bolnici. Pitali smo doktore, niko, znači niko nikakve papire, ništa nije dao. Ja ne znam otkud im ta informacija i kako mogu, od koga su oni to dobili i šta, ja stvarno ne znam... Inspektor nam je rekao, kad je uzeo bris, da se javimo sa detetom u MUP kad izađe iz bolnice radi izjave - objašnjava otac dečaka.

Iako roditelji izražavaju duboko nezadovoljstvo zbog načina na koji je vođena komunikacija sa školom neposredno nakon događaja, ističući da su za sve saznali prekasno i da se situacija u prvom trenutku minimizirala, sada im je jedini cilj da se istera pravda za traume koje je njihovo dete preživelo.

Alo/Kurir

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