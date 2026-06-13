Nakon slučaja vršnjačkog nasilja tokom kojeg je došlo do teškog oblika seksualnog uznemiravanja u OŠ "Tatomir Anđelić" u Mrčajevcima, oglasila se majka žrtve.

Podsetimo, incident se dogodio u četvrtak u školskim prostorijama, u vreme dok su učenici gubili jedan čas.

Majka zlostavljenig dečaka potvrdila je da se incident vršnjačkog nasilja dogodio u školi i da je porodica za sve saznala tek u večernjim satima.

- Dete je nakon događaja pretrpelo emotivni šok. Odmah smo obavestili policiju i upućeni smo na Urgentni centar - izjavila je majka dodajući da se dečak trenutno nalazi u Opštoj bolnici u Čačku.

- Nakon pregleda koji su trajali tokom cele noći, on je u petak rano ujutru, oko 2.30 časova, primljen na bolničko lečenje radi daljeg praćenja, pružanja stručne podrške i detaljnih pregleda, dok će se tačan stepen i zvanična kvalifikacija ovog dela naknadno utvrditi. U proces bolničkog lečenja od samog starta uključeni su dečji hirurg, psihijatar, kao i inspektori Policijske uprave i nadležni policijski službenici - zaključila je majka dečaka.

Povodom ovog incidenta iz OŠ "Tatomir Anđelić" se još uvek nisu zvanično oglasili.

Alo/S.P.

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