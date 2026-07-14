Umesto uobičajenog saobraćaja, pred njima se pojavio – avion koji se kretao drumom.

Letelicu je vukao kamion uz pratnju vozila sa rotacionom signalizacijom, dok se transport odvijao na relaciji od Deža ka Kluž-Napoki. Zbog svoje veličine i neobičnog tereta, kolona je privukla veliku pažnju prolaznika i vozača, od kojih su mnogi zastali da zabeleže prizor mobilnim telefonima.

Iako se poslednjih meseci na rumunskim putevima mogu videti različiti vanredni transporti, prevoz aviona izazvao je posebno interesovanje. Kako bi transport protekao bez većih problema, letelica je prevožena bez krila, što je omogućilo prolazak kroz saobraćajnice bez potpune obustave saobraćaja.

Snimak jednog od očevidaca ubrzo se proširio društvenim mrežama, a mnogi su nagađali da avion ide ka novoj turističkoj atrakciji, restoranu ili muzeju.

Ipak, ubrzo je potvrđeno da je reč o rashodovanom avionu koji je premešten sa Aerodroma „Anri Koanda“ u Bukureštu na Aerodrom Kluž-Napoka.

Letelica neće ponovo poleteti, ali će dobiti novu namenu. Koristiće se za obuku zaposlenih, vežbe reagovanja u vanrednim situacijama, simulacije evakuacije putnika i pripremu osoblja zaduženog za bezbednost u vazdušnom saobraćaju.

Reč je o avionu uskog trupa, kakvi se najčešće koriste na domaćim i kraćim međunarodnim letovima, zbog čega je pogodan za što realističnije treninge budućih članova aerodromskog i bezbednosnog osoblja.

Iako je transport trajao svega nekoliko trenutaka, prizor aviona na putu ostavio je snažan utisak na sve koji su mu prisustvovali i još jednom pokazao da drumovi ponekad mogu da ponude scene koje se mnogo češće viđaju na aerodromskim pistama.