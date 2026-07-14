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Kamion je vukao avion kroz grad, a vozači su ostali u šoku! Kada su saznali o čemu je reč, usledilo je iznenađenje
Nesvakidašnji prizor dočekao je vozače koji su se oko ponoći zatekli na raskrsnici kod Banjskog kompleksa Bajca u rumunskom gradu Gerla.
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