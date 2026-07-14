Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine.

Zahtevi se mogu podneti od danas do 14. avgusta putem platforme eAgrar odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po ovom javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za 2026. godinu, saopštilo je ministarstvo.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u drugom kvartalu 2026. godine, odnosno u periodu od 1. aprila do 30. juna 2026. godine.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je u prethodnom periodu država preduzela niz konkretnih koraka kako bi dodatno uredila mlekarski sektor, obezbedila veću sigurnost proizvođačima i stvorila predvidljivije uslove za poslovanje.

"Nastavljamo da ispunjavamo ono što smo obećali našim proizvođačima mleka - da država bude pouzdan partner i da podrška stiže blagovremeno i predvidivo. Posle uvođenja obaveznih ugovora između proizvođača i otkupljivača mleka, kojima smo dodatno uredili odnose na tržištu i ojačali položaj naših farmera, nastavljamo sa redovnom isplatom premija za mleko. Svaka mera koju donosimo ima isti cilj, da obezbedimo sigurnije poslovanje, veću izvesnost i uslove da se domaća proizvodnja mleka razvija i bude konkurentnija", naglasio je ministar Glamočić.