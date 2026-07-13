

Dvadesetjednogodišnja devojka podlegla je povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci - Grahovo u Crnoj Gori, dok je 16 osoba povređeno, saopšila je Uprava policije.

Kako saznajemo, nastradala i svi povređeni su srpski državljani.

"Do saobraćajne nezgode je došlo na način što je minibus, koji se kretao iz pravca Nikšića, ostvario kontakt sa kamenom kosinom koja se nalazi uz sami put, sa desne strane kolovoza, usljed čega je došlo do prevrtanja vozila", saopšteno je iz Uprave policije.

Minibus je vozio Lj.M. (68) iz Kotora, od kojeg će policijski službenici uzeti izjavu na navedene okolnosti nastanka saobraćajne nesreće.

Uviđajem na licu mesta je rukovodio državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

"Preduzimaju se policijsko – tužilačke aktivnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica u ovom događaju. Uzrok saobraćajne nezgode se ispituje, a preliminarni podaci ukazuju na to da se radi o premoru i pospanosti vozača", saopštila je policija.

Crnogorski mediji navode da su nesreću imali državljani Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju i da su se, navodno vraćali sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.

Alo/Blic/Tanjug

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