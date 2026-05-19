Dok Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiže optužnice protiv Kotoranina Radoja Zvicera, koji je označen kao vođa „kavačkog klana“, on uspešno izmiče pravdi još od 2021. godine.

Protiv njega se vode postupci i u Srbiji, Grčkoj i Austriji, a za njim je raspisana crvena Interpolova poternica u kojoj je označen kao opasan i moguće naoružan. Objavljene su i fotografije na kojima se vidi da je menjao lični opis. Spekuliše se o raznim destinacijama na kojima bi mogao da se skriva, dok se svaka veća pošiljka kokaina koja bude zaplenjena i povezana sa balkanskim kartelom dovodi u direktnu vezu sa odbeglim Kotoraninom. Crna Gora potražuje vođu „kavčana“ zbog najmanje šest ubistava, pokušaja ubistava, krijumčarenja velikih količina droge i drugih krivičnih dela.

Zviceru se u odsustvu sudi u devet postupaka pred Višim sudom u Podgorici, a zasad je samo u jednom predmetu nepravosnažno osuđen na 16 godina zatvora.

– Protiv lica Radoja Zvicera pred Višim sudom u Podgorici trenutno se vodi devet postupaka, a jedan postupak je okončan i spisi predmeta po žalbi nalaze se u Apelacionom sudu – saopštila je za „Dan“ Marija Milovanović, samostalna savetnica za odnose sa javnošću u Višem sudu u Podgorici.

Zvicer je u novembru prošle godine osuđen na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina. Reč je o prvostepenoj presudi i predmet se po žalbi trenutno nalazi pred Apelacionim sudom. To je prva prvostepena presuda Zviceru u predmetu zasnovanom na takozvanim SKY dokazima.

SDT je teretilo Zvicera da je krajem juna 2020. godine, na kriptovanoj aplikaciji SKY ECC, formirao čet grupu u kojoj je navodne pripadnike svoje kriminalne grupe obavestio da je u Južnoj Americi dogovorio nabavku i prekomorski transport iz Ekvadora u Evropu 743 kilograma kokaina, upakovanog u 1.080 paketa sa bananama, po nabavnoj ceni od 5.000 američkih dolara po kilogramu.

U drugom postupku pred podgoričkim Višim sudom, gde se osim Zvicera za šverc kokaina i druga krivična dela terete i bivši policijski službenici Petar Lazović i Ljubo Milović, kao i drugi okrivljeni, prošle sedmice je završen dokazni postupak, a završne reči zakazane su za 26. maj i 3. jun. Pored organizovanja kriminalne grupe, Zviceru se u tom postupku na teret stavljaju i teško ubistvo, pranje novca, šverc droge i druga krivična dela.

Viši sud je u martu potvrdio još jednu optužnicu SDT-a kojom su, osim Zvicera, obuhvaćeni i odbegli policijski službenik Ljubo Milović, jedan od navodnih visokopozicioniranih „kavčana“ Slobodan Kašćelan i još devet članova kriminalne grupe koji će odgovarati zbog stvaranja kriminalne organizacije, zloupotrebe položaja, šverca kokaina i davanja mita.

Pred Višim sudom u Podgorici Zviceru se sudi i zbog ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića. Optužnicom je predstavljeno da je vođa „kavčana“ krajem jula 2020. godine naredio otmicu Hodžića jer je smatrao da je, kao jedan od bliskih saradnika prethodno ubijenog Alana Kožara, znao gde je ovaj skrivao novac i drogu.

Hodžić, koji je navodno bio blizak „škaljarskom klanu“, i njegov zet Adis Spahić, koji nije imao kriminalni dosije, nestali su 14. oktobra 2020. godine. Sumnja se da su ubijeni u kući u Stanjevića Rupi, a njihova tela do danas nisu pronađena. Kako se sumnja, u to vreme likvidiran je i navodni „škaljarac“ Mile Radulović, zvani Kapetan.

Odbegli Kotoranin je, između ostalog, optužen i za planiranje ubistava Jovana Vukotića i Marka Ljubiše Kana.

Zvicerovo ime nalazi se i među organizatorima šverca dve i po tone kokaina u optužnici u predmetu „General“, zajedno sa Vasom Ulićem. Osim njih, optužnica je podignuta i protiv Nikole Ulića, Vukana (Vinetua) Čoković Matića, Slobodana Kašćelana, Viktora Drešaja, Radomira Dobriše, Petra Miranovića, Marinka Prelevića, Veselina Para Pavličića, Dragana Pavličevića, Vuka Vulevića, Radula Božovića, Ivana Delića, Leona Drešaja, Milete Božovića, Mila Božovića, Damira Mandića, Vjekoslava Lambulića i Radovana Pantovića.

Postupci u Srbiji, Grčkoj i Austriji

U Beogradu se protiv Zvicera vodi postupak zbog sumnje da je sa Nikolom Vušovićem učestvovao u planiranju ubistva Strahinje Savića dok je bio u pritvoru u Bijelom Polju.

Grčko pravosuđe protiv odbeglog Kotoranina vodi postupak zbog likvidacija vođa „škaljarskog klana“ Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini 2020. godine, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića nekoliko meseci kasnije na ostrvu Krf.

Na zahtev Austrije, Generalni sekretarijat Interpola u Lionu prošle godine javno je objavio poternicu za Zvicerom zbog šverca kokaina.

Od falsifikovanja isprava do šverca droge

Zvicer je prvi put osuđen 19. septembra 2002. godine pred Osnovnim sudom u Kotoru na 45 dana zatvora, uslovno na dve godine, zbog falsifikovanja isprava.

Kako je nedavno objavio „Kurir“, vođa „kavčana“ je 14. septembra 2005. pred Osnovnim sudom u Baru osuđen na tri meseca zatvora, uslovno na godinu dana, zbog falsifikovanja, dok mu je 17. januara 2006. godine u Višem sudu u Podgorici izrečena kazna od dve godine zatvora zbog proizvodnje i prodaje droge.

U novembru 2007. godine pred Osnovnim sudom u Kotoru osuđen je na šest meseci zatvora zbog teške telesne povrede, a 29. marta 2012. sud u Murskoj Soboti, u Sloveniji, osudio ga je na tri meseca zatvora, uslovno na godinu dana, zbog falsifikovanja dokumenata.

Apelacioni sud u Novom Sadu kaznio je Zvicera 14. februara 2023. godine sa dve godine i pet meseci zatvora zbog falsifikovanja dokumenata.

