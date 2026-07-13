Povodom teksta objavljenog na portalu „Alo.rs”, u sredu, 3. juna 2026. godine,na rubrici Hronika, pod naslovom „Ovo je mladić koji je izbo bivšu devojku i njenog dedu: Nakon krvavog zločina pobegao!“, prenosimo demanti osobe čija je fotografija objavljena uz navedeni tekst.

U demantiju se navodi da osoba sa objavljene fotografije nije osoba o kojoj je reč u tekstu. Kako se dodaje u demantiju, ta osoba nikada nije bila u Beloševcu kod Kragujevca, niti joj je bilo šta poznato o događaju u tekstu. Demanti prenosimo u delu u kojem se osporavaju navodi iz objavljenog teksta.