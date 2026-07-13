Ambasada Srbije u Podgorici oglasila se nakon tragične saobraćajne nesreće na putu Kotor - Nikšić u Crnoj Gori u kojoj je jedna devojka (21) izgubila život.

- Povodom saobraćajne nesreće u Crnoj Gori, u kojoj je jedno lice smrtno stradalo, a 16 državljana Republike Srbije povređeno, Ambasada Republike Srbije u Podgorici i Generalni konzulat Republike Srbije u Herceg Novom od prvih saznanja o tragičnom događaju u stalnom su kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama, kako bi našim državljanima bila pružena sva neophodna pomoć i podrška - naveli su u ambasadi Srbije.

Do saobraćajne nezgode u Lipcima na putu Kotor - Nikšić došlo je tako što je je mini – bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, zakačio kamenu kosinu koja se nalazi uz sami put, sa desne strane kolovoza, usled čega je došlo do prevrtanja vozila.

Alo/Mediji

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