Državljani Srbije, njih 16 koji su teško povređeni u saobraćajnoj nesreći kada je mini-bus sleteo sa puta, od jutros su u stabilnijem stanju u odnosu na trenutak prijema.Devojka (21) nažalost je preminula odmah nakon nesreće juče.

- Svi pacijenti su mirno proveli noć, a pojedini će tokom dana biti otpušteni na kućno lečenje. Jedan broj povređenih ostaće na bolničkom lečenju do potpune stabilizacije zdravstvenog stanja i stvaranja uslova za bezbedan transport u Srbiju. Najčešće povrede koje su pacijenti zadobili jesu prelomi, posekotine i nagnječenja glave, odnosno lacerokontuzne rane, kao i nagnječenja i laceracije trupa. Istakao je da niko od hospitalizovanih nije životno ugrožen, rekao je u izjavi za Jutro na Blic dr Milan Ivanović iz Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu.

Dodao je i da je zdravstveno stanje osmogodišnjeg dečaka, koji je nakon nesreće prebačen u Klinički centar Crne Gore u Podgorici, od jutros stabilnije nego što je bilo prilikom transporta.

Fotografije sa lica mesta lede krv u žilama, jer može se videti kombi koji je gotovo uništen.

Alo/RINA

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