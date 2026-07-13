

Nedostajaćeš mi da kažeš da je sve u redu – u emotivnoj poruci upućenoj Berinu L. njegovi najbliži naveli su da je iza njega ostala praznina koju niko neće moći ispuniti.

Telo mladog Novopazarca pronađeno je ispod nadvožnjaka u blizini bugarsko-turske granice, dok nadležni organi ispituju više mogućih scenarija. Porodica i prijatelji čekaju rezultate obdukcije i odgovore o njegovim posljednjim satima.

Novi Pazar i dalje je u velikoj žalosti nakon tragične smrti Berina L., mladog kamiondžije čije je telo pronađeno u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu iz Bugarske prema Turskoj.

Berin se porodici nije javljao tri dana, tokom kojih su njegovi najbliži pokušavali saznati gde se nalazi i šta mu se dogodilo. Potraga je završena najtežom mogućom vešću – njegovo telo pronađeno je ispod nadvožnjaka, na lokaciji udaljenoj od mesta na kojem je ostavio kamion.

Bugarski nadležni organi provode istragu i, prema dosadašnjim informacijama, ispituju tri mogućnosti: da je reč o nasilnoj smrti, nesretnom slučaju ili smrti bez učešća druge osobe. Konačan odgovor trebalo bi da daju rezultati obdukcije, pregled snimaka nadzornih kamera i drugi dokazi prikupljeni tokom istrage.

Porodica i prijatelji navode da je nakon pregleda vozila novac od prethodne transportne ture pronađen u kamionu. Zbog toga smatraju da pljačka najvjerovatnije nije bila motiv događaja.

Prema dostupnim informacijama, Berin je kamion ostavio u redu za nastavak procedure prema Turskoj, a zatim je pješice prešao na bugarsku stranu. I dalje nije poznato zbog čega je napustio vozilo niti kako je dospio do udaljenog nadvožnjaka ispod kojeg je pronađen.

U javnosti su se pojavili različiti i međusobno suprotstavljeni navodi o njegovom kretanju prije smrti, uključujući tvrdnje da je viđen u društvu jedne devojke i da je posjetio obližnji kazino. Međutim, te informacije nisu zvanično potvrđene, zbog čega porodica apeluje da se ne donose zaključci prije završetka istrage.

Dok nadležni pokušavaju da rekonstruišu poslednje sate Berinovog života, njegovi najbliži opraštaju se od njega potresnim porukama. U jednoj od objava navedeno je da porodica i dalje ne može prihvatiti da ga više nema i da očekuje da se svakog trenutka javi, nasmeje i kaže da je sve u redu.

„ Brate moj, ne mogu da prihvatim da te više nema. Kao da ćeš svakog trenutka da mi se javiš, da se nasmeješ i kažeš da je sve u redu. Ostala je praznina koju niko nikada neće moći da ispuni.

Molim Alaha da ti oprosti grehe, obaspe te Svojom milošću i podari najlepše mesto u Džennetu. Dok dišem, spominjaću te u svojim dovama i čuvaću svaku uspomenu na tebe.Volim te i nedostajaćeš mi dok se, Allahovom voljom, ponovo ne sretnemo - deo je poruke upućene Berinu.

Od Berina se oprostio i Beograđanin kojem je mladi kamiondžija ranije pomogao na obilaznici oko Sofije. Kako je ispričao, tokom hladne i kišne noći ostao je pored puta zbog probušene gume, dok se drugi vozači nisu zaustavljali. Berin, kojeg do tog trenutka nikada nije upoznao, zaustavio je kamion i ponudio pomoć. Odvezao ga je do vulkanizera, sačekao završetak popravke i potom ga vratio do automobila, iako je zbog toga morao napraviti veliki krug, navodi sandzakdanas.rs

„To je za mene bilo veliko kao cijeli svet“, napisao je Beograđanin, dodajući da su mu nakon vijesti o Berinovoj smrti krenule suze.

Ovakva svedočenja, prema riječima ljudi koji su ga poznavali, najbolje pokazuju kakav je Berin bio – vredan, pošten i spreman pomoći čak i potpunom neznancu.

Berinov brat otputovao je u Bugarsku kako bi bio u kontaktu s tamošnjim institucijama, preuzeo lične stvari i završio proceduru u vezi s dopremanjem tela u Srbiju. Porodični prijatelji navode da su svi slomljeni od bola i da s nestrpljenjem očekuju završetak obdukcije i zvanično saopštenje istražnih organa.

„Berin je poticao iz poštene i vredne porodice. Bio je dobar, pozitivan i prijatan mladić kojim se Novi Pazar mogao ponositi. Ovo je velika tuga“, kazao je jedan prijatelj porodice.

Dok se grad oprašta od mladog čovjeka koji je život proveo radeći na dugim evropskim putevima, ostaju pitanja na koja porodica još nema odgovore: zašto je napustio kamion, s kim se poslednji put sreo i kako je dospeo do mesta na kojem je pronađen. Odgovori se očekuju nakon završetka istrage bugarskih nadležnih organa. Do tada sve nezvanične verzije događaja ostaju samo pretpostavke.

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