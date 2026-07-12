Do saobraćajne nezgode u Lipcima došlo na način što je mini – bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, ostvario kontakt sa kamenom kosinom koja se nalazi uz sami put, sa desne strane kolovoza, usled čega je došlo do prevrtanja vozila.

Direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu dr Dino Pagnako je za Pobjedu rekao da je i među putnicima bilo državljana Srbije.



"Od 14 pacijenata koji su zadržani na bolničkom lečenju, pet nalazi na intenzivnoj nezi, devet se leči od teških povreda. Direktor bolnice rekao je da je reč o građanima Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju, a koji su, koliko on zna, bili na pokloničkom putovanju u Manastiru Ostrog, i po povratku je došlo do nesreće."

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