Još 16 osoba je povređeno i nakon nesreće su prevezene u Specijalnu bolnicu „Vaso Ćuković“ u Risnu.
Reč je o građanima Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju, a koji su, koliko on zna, bili na pokloničkom putovanju u Manastiru Ostrog, i po povratku je došlo do nesreće.
Direktor ustanove, Dino Panjako, rekao je za TV Vijesti da je desetogodišnje dete, nakon reanimacije, upućeno u Klinički centar Crne Gore, u pratnji anesteziologa i anesteziologa, zbog teških povreda unutrašnjih organa.
U nesreći je u 13:10 časova učestvovalo jedno vozilo.
„Saobraćajna nesreća se dogodila kada je minibus, koji se kretao iz pravca Nikšića, doživeo kontakt sa kamenom kosinom koja se nalazi pored puta, sa desne strane kolovoza, što je izazvalo prevrtanje vozila“, saopštila je Uprava policije.
„Od 17 povređenih putnika, jedna osoba je u međuvremenu preminula od zadobijenih povreda - odrasla ženska osoba“, dodaju u saopštenju.
Minibusom je upravljao LJ.M. (68) iz Kotora, od koga će policijski službenici uzeti izjavu o okolnostima nesreće.
Uviđajem na licu mesta rukovodio je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.
„Preduzimaju se policijske i tužilačke aktivnosti radi utvrđivanja svih činjenica u ovom događaju. Uzrok nesreće se istražuje, a preliminarni podaci ukazuju da je vozač bio umoran i pospan“, saopštila je policija.
Specijalna bolnica „Vaso Ćuković“ Risan saopštila je da je dežurna ekipa te ustanove oko 14 časova primila poziv od Službe hitne medicinske pomoći da se kod Lipca dogodila teška nesreća u kojoj je povređeno više osoba.
„U periodu od 14 do 15 časova u našu ustanovu je dovedeno ukupno 17 osoba, od kojih je jedna odmah po prijemu reanimirana zbog teškog opšteg stanja, ali je usled težine povreda preminula“, navodi se u saopštenju.
Rekli su da je desetogodišnje dete, takođe nakon reanimacije, upućeno u KCCG u pratnji anesteziologa i anesteziologa, zbog višestrukih povreda unutrašnjih organa.
Jedan pacijent je upućen u Kliničko-bolnički centar Kotor zbog izolovane hirurške povrede.
„Preostalih 14 pacijenata je potpuno dijagnostički obrađeno i zadržano na lečenju u našoj ustanovi. Pet pacijenata je primljeno na Odeljenje intenzivne nege, sedam na Odeljenje ortopedije i dva pacijenta na Odeljenje neurohirurgije. Devet pacijenata ima teške fizičke povrede, pet ima lakše povrede, ali su trenutno svi u stabilnom opštem stanju i nisu životno ugroženi“, navodi se u saopštenju.
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