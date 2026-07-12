Dok državno rukovodstvo, predvođeno predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, odaje poštu srpskim junacima na Kajmakčalanu i neguje kulturu sećanja, blokaderi, kako se navodi, još jednom pokazuju potpuno drugačiji odnos prema nacionalnoj istoriji.

Na mestu gde su srpski vojnici položili živote za slobodu otadžbine, razlika je više nego očigledna. S jedne strane su poštovanje prema precima, očuvanje nacionalnog identiteta i sećanje na njihove žrtve, dok su, s druge strane, blokader potpuno nemi kada je reč o srpskim herojima, fokusirajući se isključivo na političke obračune i pokušaje da sopstveni narod predstave kao genocidan.

Takav odnos prema istoriji i žrtvi srpskog naroda izaziva oštre reakcije i osude. Neprihvatljivo je da se sećanje na pretke i njihovu borbu potiskuje zarad dnevnopolitičkih obračuna i prikupljanja jeftinih političkih poena.

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(24sedam)