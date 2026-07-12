Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u ponedeljak, 13. jula, sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Feridunom Sinirliogluom, najavila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Kako se navodi u saopštenju, sastanak će početi u 9 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje, prenosi Tanjug.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Jadransku Lešnicu, kod Loznice, gde ga je dočekao veliki broj građana. Obraćanje predsednika Vučića možete pročitati u našoj vesti OVDE.