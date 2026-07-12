Ugostiteljskim objektima u Ulcinju izrečene su kazne u iznosu od blizu 40.000 evra, dok su tri objekta zatvorena do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Navodi se da su službenici Odeljenja bezbednosti u Ulcinju i Sektora granične policije sinoć realizovali obilazak i kontrolu ugostiteljskih objekata i noćnih klubova u tom gradu, zajedno sa inspekcijskim službama i Komunalnom policijom.

Iz policije su rekli da je kontrolisano oko 150 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica.

"Tokom sprovedenih kontrola za šest ugostiteljskih objekata izrečene su kazne u iznosu od blizu 40 hiljada evra, dok su tri objekta zatvorena do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti”, naveli su iz policije na mreži Iks.