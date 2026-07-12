Najveći broj oborenih stabala u Moskvi su američki javori, prenosi TASS. U centru Moskve, veliko drvo palo je na prazan sportski teren, ali niko nije povređen, a posledice su u međuvremenu uklonjene.

Kako su naveli iz sekretarijata, američki javor smatra se invazivnom vrstom jer potiskuje autohtono drveće i predstavlja pretnju gradskoj infrastrukturi. Njegovo drvo je meko i lomljivo, krošnja veoma razgranata, koren plitak i nestabilan, a grane se lako lome čak i pri umerenoj kiši i vetru.

"Prema statistici, tri od četiri stabla koja padnu u Moskvi tokom nevremena upravo su američki javori. U narednih 10 godina biće postepeno zamenjeni drugim vrstama", saopštila je pres-služba.

Gradske vlasti pozvale su građane da tokom jakih pljuskova i vetra ne borave u blizini drveća i da ne parkiraju automobile ispod stabala, uz posebno upozorenje na američki javor zbog povećanog rizika od obaranja.

U međuvremenu, ekipe gradskog vodovoda i kanalizacije u Sankt Peterburgu nastavljaju da otklanjaju posledice ciklona koji je u subotu pogodio grad, prenose RIA Novosti. Ciklon je doneo obilne pljuskove, grmljavinu i olujni vetar.

U Primorskom okrugu palo je 77 milimetara kiše, gotovo cela prosečna julska mesečna količina od 83 milimetra, dok je u Kalinjinskom i Kurortnom okrugu zabeleženo oko 70 milimetara padavina. Padavine koje su premašile projektovane kapacitete zabeležene su u 11 gradskih okruga.

Iz gradskog preduzeća "Vodokanal" saopšteno je da je zahvaljujući preventivnim merama izbegnuta katastrofalna šteta uprkos ogromnoj količini padavina. Sistem za odvođenje otpadnih voda i dalje radi pod maksimalnim hidrauličkim opterećenjem i tokom protekla 24 sata primio je više od četiri miliona kubnih metara otpadnih i atmosferskih voda, što je dvostruko više od uobičajenog dnevnog obima.

Iako je kanalizacioni sistem unapred pripremljen za prihvat kišnice, intenzitet padavina premašio je kapacitet slivnika i kanalizacione mreže, zbog čega je na pojedinim ulicama došlo do privremenog zadržavanja vode. Ekipe "Vodokanala" i dalje dežuraju na mestima gde kanalizacioni sistem još nije uspeo da primi svu vodu.