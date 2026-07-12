Glumac Vuk Kostić uživa sa porodicom u centru Beograda u raskošnom stanu, a malo ko zna da ima i veliku vikendicu na planini, gde redovno odlazi.

Naime, imanje održava sa bliskim ljudima, a njemu je beg u prirodu svakako dobar izduvni ventil.

Vuk se naime, nedavno i oženio bez velike medijske pompe, a nije želeo da detalje proslave iznosi u javnost.

Zaposlen u Narodnom pozorištu

Iako je rođen u Beogradu gde je stalno zaposlen u Narodnom pozorištu, glumac koristi svaku slobodnu priliku da pobegne od gradske vreve u netaknutu prirodu Mokre Gore.

Unutrašnjost kuće je jednostavno i funkcionalno uređena, a šarmantni glumac samostalno vodi računa o domaćinstvu, što uključuje i pripremu drva za ogrev, a lov mu je jedna od zanimacija koju praktikuje sa prijateljima.

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