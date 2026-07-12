Penzionisani zidar iz Sorokabe, u unutrašnjosti brazilske države Sao Paulo, pronašao je neobično rešenje za izgradnju kuće bez oslanjanja na obične cigle.

Sakupio je više od 4.000 kartona od mleka i koristio ih kao deo zidova dvosobnog stana u severnom delu grada.

On je naveo ideja se pojavila usled nedostatka novca za kupovinu građevinskog materijala.





Prema izveštaju, inženjer je procenio projekat i rekao da bi struktura mogla da traje i do jednog veka, pod uslovom da se održava u dobrom stanju i zaštiti od faktora kao što su infiltracija, habanje i nedostaci u završnoj obradi.

Kuća je nastala iz nedostatka novca i rešenja proverenog u praksi.

Projekat je izgrađen u dve prostorije, bez kupovine konvencionalnih cigala za glavne zidove. Penzionisani zidar je prikupio pakete dugotrajnog mleka, sastavio ih i primenio tehnike zaptivanja malterom kako bi oblikovao konstrukciju.

Ono što privlači pažnju je količina utrošenog materijala. Više od 4.000 paketa kartona mleka je koristio u konstrukciji, gradeći lagani zid od ponovo upotrebljenog materijala uz niže troškove, prenosi record.r7.

Kartonske kutije za mleko dugog veka trajanja nisu napravljene samo od papira. Ova vrsta ambalaže koristi slojeve kartona, polietilena i aluminijuma kako bi zaštitila hranu od vlage, svetlosti, kiseonika i kontaminacije. Ova kombinacija objašnjava zašto materijal ima čvrstoću i otpornost na vlagu kada je neoštećen.

Međutim, u praksi, sama ambalaža ne zamenjuje dizajn, temelje, vezivanje, zaštitu od vode i pravilnu završnu obradu. Upotreba u zidovima zavisi od načina pripreme materijala, zaptivanja, malterisanja i konstrukcije koja prima građevinsko opterećenje. Dugotrajna kartonska kutija ima jasnu prednost za ovu vrstu eksperimenta – lagana je, lako se sastavlja, pravilnog je oblika i može se slagati organizovano. Kada se napuni, zatvori ili koristi u kombinaciji s malterom, ponaša se slično ručno izrađenom bloku za zidanje.