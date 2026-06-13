Bila je u jednom momentu najpoznatija žena Balkana. Njenu ljubavnu priču pratili su milioni ljudi. O njoj su pisali svi mediji, njeni potezi izazivali su skandale, osude i divljenje, a pobedom u regionalnom rijaliti šouu Veliki brat postala je jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica na prostoru bivše Jugoslavije.

A onda je jedne noći jednostavno nestala. Odgovor na pitanje šta se dogodilo Marijani Seifert i dalje ne postoji. Ona se i danas vodi kao nestala osoba. Marijana, tada još Čvrljak, ušla je u istoriju rijaliti programa 2011. godine. U kući Velikog brata započela je romansu, iako je u tom trenutku bila u braku. Njihova veza postala je glavna tema regiona, a scene njihove ljubavi pred kamerama danima nisu silazile sa naslovnih strana.

Dok su jedni govorili da prati srce bez obzira na cenu, drugi su je osuđivali. Ipak, publika ju je na kraju nagradila pobedom. Usledili su mnogi životni zaokreti, novi brakovi i pokušaji da pronađe mir daleko od reflektora. Malo ko je mogao da pretpostavi da će njeno ime ponovo puniti naslovne strane zbog događaja koji ni danas nije dobio epilog.

Ubrzo su na Mostu mladosti pronađeni njeni lični dokumenti i mobilni telefon. Pokrenuta je velika potraga, međutim, Marijana nikada nije pronađena. Od rijaliti zvezde o kojoj je pričao ceo region, preko burnih ljubavi i životnih lomova, do misterioznog nestanka koji ni danas nije rasvetljen - priča o Marijani ostala je jedna od najpotresnijih i najzagonetnijih priča sa prostora bivše Jugoslavije.

Novinari: Milan Đuričić i Nemanja Gavrilov

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