Beogradska policija uhapsila je maloletnog R. Đ. (17), osumnjičenog da je u aprilu 2013. godine, godine u naselju Padinska Skela ubio Srećka Ć. (49), zvanog Srele.

Prema tadašnjim informacijama iz istrage, maloletnik je navodno ispričao da je za Ć. dilovao drogu i da mu je u tom poslu ostao dužan novac. Ć. je bio nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi i karate trener, a osumnjičeni ga je poznavao iz karate kluba PKB, gde je trenirao.

Kako se tada navodilo, R. Đ. je rekao da je pre dve godine saznao da se Ć. bavi prodajom droge, nakon čega je od njega uzeo robu u vrednosti od 500 evra. Iako je drogu prodao, novac koji je dugovao Ć. nije isplatio. Prema rečima izvora bliskog istrazi, Ć. mu je tada navodno rekao da će zbog toga morati da diluje za njega, na šta je maloletnik pristao, ali su kasnije imali česte sukobe oko zarade.

Prema mladićevoj priči, 22. aprila uveče Ć. ga je pozvao da se nađu u šumarku na kraju Ulice Rahele Ferari u Padinskoj Skeli, gde su navodno skrivali narkotike. Tamo je, kako se tvrdilo, trebalo da se sretnu sa trećom osobom iz suparničkog tabora i da je zaplaše.

Izvor iz istrage naveo je da je Ć. tada maloletniku dao svoj pištolj, koji je bio registrovan na njegovo ime, dok je on poneo bejzbol palicu. Maloletnik je, prema tim navodima, ispričao da su se u jednom trenutku ponovo posvađali i da se uplašio jer je Ć. bio fizički jači od njega, zbog čega je pucao.

Istraga je, međutim, pokazivala da je Ć. ubijen s leđa sa četiri hica, od kojih je jedan bio ispaljen u potiljak, a tri u telo. Pucano je iz pištolja koji je bio registrovan na njegovo ime.

Ć. je pronađen 23. aprila u šumarku od strane slučajnog prolaznika. Kako se tada navodilo, telo je bilo okrenuto na desni bok, a pored njega su pronađeni tragovi koji su ukazivali na nasilnu smrt. U jednoj ruci držao je bejzbol palicu, dok je druga bila krvava jer su mu, prema nalazima istrage, bili počupani nokti. U džepovima su pronađene ženske najlon čarape i dve kesice marihuane.

Pretpostavljalo se da se ubistvo dogodilo 22. aprila uveče, istog dana kada je Ć. porodica policiji prijavila njegov nestanak.

Posle saslušanja kod sudije za maloletnike, R. Đ. je određen pritvor zbog sumnje da je počinio ubistvo.

Vest o smrti Ć. šokirala je meštane Padinske Skele, gde je živeo i prethodnih 20 godina radio u Osnovnoj školi „Olga Petrov“. U školi su tada govorili da je važio za omiljenog nastavnika među decom i da nikada nije bilo pritužbi na njegov rad. Bio je i trener karate kluba PKB, kao i učesnik brojnih školskih projekata, među kojima su bili i programi protiv nasilja i droge.

U tekstu se tada podsećalo i da je Ć. u novembru 2011. godine bio hapšen kao navodni pripadnik takozvanog borčanskog klana Dalibora Ristića Dace, ali da protiv njega nije bila podignuta optužnica. Ostali uhapšeni u tom slučaju bili su osuđeni i početkom te godine izašli su iz zatvora, zbog čega se u početku spekulisalo da je reč o odmazdi. Međutim, informacije da je Ć. svedočio protiv ostalih nikada nisu bile zvanično potvrđene.

Zločin se dogodio 2013. godine.

BONUS VIDEO: