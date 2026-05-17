Selo Batalage kod Koceljeve godinama je važilo za mirno mesto u kojem se svi međusobno poznaju, a najveće brige bile su vezane za svakodnevni život i poljoprivredu. Ipak, oktobra 2019. godine ovo malo selo zauvek je ostalo upamćeno po jednom od najmonstruoznijih zločina koji je potresao Srbiju.

Žrtva je bila devetnaestogodišnja Violeta Jošić, tiha i povučena devojka koju su nakon odlaska majke odgajali otac, baka i deka. Porodica se trudila da joj obezbedi normalan život i budućnost. Završila je školu, položila vozački ispit i pronašla posao, a tek što je počela da radi, njen život je brutalno prekinut.

Kobnog 13. oktobra vraćala se iz treće smene, ne sluteći da je bivši dečko Dušan Petronijević čeka ispred kuće. Njih dvoje bili su u vezi više od godinu dana, ali je Violeta nekoliko dana ranije odlučila da raskine odnos koji, prema pričama bliskih ljudi, odavno nije bio dobar. On to nije mogao da prihvati.

Te večeri pojavio se ispred kuće potpuno miran. Razgovarao je sa njenim ocem kao da je sve u redu, pomagao oko poslova i čekao da se Violeta vrati. Kada je stigla, ušao je za njom u kuću, a onda je iznenada napao nožem.

Prema nalazima obdukcije, devojka je zadobila čak 39 uboda. Najveći broj rana bio je u predelu vrata, glave i leđa, dok su na rukama pronađene povrede koje su pokazivale da je pokušavala da se odbrani. Napad je bio toliko brutalan da su članovi porodice, kada su dotrčali nakon što su čuli vrisku, zatekli stravičan prizor - Violeta je ležala krvava i teško povređena.

Međutim, monstruoznost ovog čoveka se ne završava tu. U novoj epizodi podkasta Dosije 192, voditelji Nemanja Gavrilov i Milan Đuričić otkrivaju zastrašujuće detalje ovog zločina, a ponašanje zločinca šokiralo je i najiskusnije policajce i bolničare.

Dušan je seo u automobil sa njenom porodicom, držeći nož i dalje i rukama, a zatim je mirno odšetao kući, kada su stigli ispred bolnice, kao da se ništa nije dogodilo.

- To je pravi zločinac, nije se mnogo ni uzbuđivao. Kad je izvršio zločin i kad su mu u Domu zdravlja izmerili pritisak 130 sa 80 pola sata posle ubistva. To pokazuje da se nije uznemirio, to sve govori o njemu.

Ma, kad je on mogao da pređe 10 kilometara pešaka i da mene izigra, uđe u sobu i ubije mi dete, to je pravi hladnokrvni ubica. Ja nisam ništa posumnjao tad. U njegovim izjavama stoji da je rekao da nema potrebe da zovemo nikoga jer on zna gde bode kad ubija - rekao je Violetin otac za beogradske medije nakon suđenja.

Viši sud u Šapcu osudio je Dušana Petronijevića na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva izvršenog na svirep i podmukao način. O ostalim detaljima možete čuti na Jutjub kanalu Alo! portala i Spotifaju u poznatom podkastu Dosije 192.

BONUS VIDEO