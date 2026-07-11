Novi Pazar je za kratko vreme ostao bez dvojice profesionalnih vozača koji su izgubili živote u dve nepovezane tragedije. Dok je sedamdesetogodišnji Harun B. stradao u udesu u sredu uveče, sudbina mlađeg Belmina L. (26) otkrivena je tek nakon trodnevne potrage, kada je njegovo telo locirano na teritoriji Bugarske.

Dok je nesrećni Harun B. (70) stradao na licu mesta u bizarnoj nesreći pokušavajući da popravi svoj teretnjak, smrt mladog Belmina L. (26) obavijena je velom misterije i među njegovim najbližima izaziva brojne sumnje.

Ostavio kamion

Agonija za porodicu Belmina L. počela je kada je prestao da im odgovara na pozive i nije se javljao puna tri dana. Njegova porodica nije imala apsolutno nikakve informacije o njemu, nadajući se do poslednjeg trenutka da je u pitanju samo tehnički problem sa vozilom ili običan zastoj na putu kakvi znaju da budu na graničnim prelazima.

Nažalost, usledile su najcrnje moguće vesti kada je njegovo telo pronađeno u Bugarskoj, u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na samom izlazu prema Turskoj. Mladić je, prema dosadašnjim saznanjima, kamion ostavio na turskoj strani granice i pešice prešao u Bugarsku, a njegovo telo je nađeno ispod jednog nadvožnjaka.

Nadležni bugarski organi i policija, koji i dalje vode detaljnu istragu, još uvek nisu zvanično potvrdili tačan uzrok Belminove smrti, a prijatelj njegove porodice kaže da su od kolega kamiondžija koji danima stoje u redu na granici između Bugarske i Turske čuli tri scenarija o smrti nesrećnog mladića.

Sa devojkom u kazinu

- Ono što je do sada utvrđeno jeste da je Belmin ostavio svoj kamion u Turskoj u redu za prelazak preko granice i otišao peške u Bugarsku, gde je sa jednom devojkom ušao u obližnji kazino. Tamo je navodno izgubio određenu svotu novca i pronađen je posle izvesnog vremena mrtav u Bugarskoj ispod jednog nadvožnjaka, desetak kilometara udaljenog od granice sa Turskom gde mu je ostao kamion sa firminim novcem koji nije dirao - objašnjava sagovornik.

Dodaje da policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je on uopšte stigao do pomenutog nadvožnjaka.

- Prema jednom scenariju, nesrećni Belmin je bačen sa tog nadvožnjaka i ubijen, a prema drugom scenariju sam je sa njega skočio i izvršio samoubistvo. Postoji i treći scenario prema kome je on pao sa nadvožnjaka ili ga je neko kolima udario i bacio ga sa njega pošto je tamo vrlo prometno - priča porodični prijatelj uz napomenu da bugarska policija detaljno vrši pretragu terena i pregleda sve kamere na tom putnom pravcu kojih ima puno zbog blizine granice.

Brat otišao u Bugarsku

Belminova porodica i prijatelji su potpuno slomljeni od bola, a građani Novog Pazara pozivaju nadležne da što pre rasvetle sve okolnosti ovog mučnog slučaja. Zbog nedostatka zvaničnih informacija, agonija onih koji su ga voleli se samo produžava iz sata u sat.

- Svi smo šokirani, tužni i zatečeni vešću da nema više Belmina. On potiče iz jedne poštene i vredne porodice i nikada nije bio povezivan sa bilo kakvim kriminalnim radnjama. Bio je dobar i pošten momak, pozitivan i prijatan, i Novi Pazar se mogao samo njime ponositi. Velika je to tuga! Sada smo čuli da mu je brat otišao u Bugarsku pa se nadamo da će saznati više o čitavom slučaju i da će uspeti da sredi sve oko prebacivanja tela pokojnog Belmina u Srbiju što će biti moguće najranije u ponedeljak kada se završi obdukcija - priča jedan porodični prijatelj u nadi da će se što pre saznati šta se desilo Belminu.

Još jedna tragedija

Novi Pazar se još nije oporavio ni od vesti o smrti svog sugrađanina Haruna B. kome je sudbina pripremila tragični scenario od koga se ledi krv u žilama. Naime, na graničnom prelazu Gradina, u sredu nešto posle 18 časova, ovaj iskusni vozač je primetio kvar na svom kamionu. Zaustavio je vozilo i izašao kako bi pokušao da utvrdi o čemu se radi i eventualno otkloni problem, ne sluteći da mu je to poslednja vožnja u životu.

U jednom stravičnom i jezivom trenutku, došlo je do pucanja vazdušnog jastuka (nivelatora vešanja kabine), usled čega se teški kamion iznenada spustio. Nesrećni čovek ostao je priklješten ispod vozila i od zadobijenih stravičnih povreda preminuo je na licu mesta.

Novopazarci se nadaju da će tela preminulih Belmina i Haruna brzo biti dopremljena u rodni grad kako bi tu bili sahranjeni i pronašli večni mir.

Alo/Blic

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