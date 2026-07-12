Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) utvrdila odgovorne u državnoj odbrambenoj kompaniji "Ukroboronprom" zbog skladištenja oružja na lokaciji u predgrađu Kijeva Višnjevu koja je pogođena u ruskom raketnom napadu.

Prema njegovim rečima, odgovorni će snositi posledice zbog propusta koji su doveli do tragedije.

"Poznato je ko je i na kojim funkcijama u 'Ukroboronpromu' dozvolio da se oružje skladišti na toj lokaciji. Svako od njih mora biti priveden pravičnoj odgovornosti", rekao je Zelenski, prenosi RBK Ukrajina.

Zelenski je naveo da je naložio SBU i drugim organima reda da sprovedu opsežnu proveru sličnih vojnih i odbrambenih objekata širom zemlje kako bi se sprečilo ponavljanje sličnih incidenata.

"SBU zajedno sa drugim organima za sprovođenje zakona mora da proveri i druga slična preduzeća, a svaki rukovodilac mora na svom nivou da garantuje da se ovakve tragedije više neće ponoviti", poručio je Zelenski.

Ruske snage su u noći između 5. i 6. jula izvele raketni napad na skladište municije jednog od preduzeća "Ukroboronproma" u Višnjevu, u Kijevskoj oblasti. Nakon udara došlo je do sekundarnih eksplozija.

U napadu je teško oštećeno i stambeno područje grada. Prema poslednjim podacima, oštećeno je gotovo 300 kuća, dok je broj poginulih porastao na devet.

Zelenski je potvrdio da je pogođeno skladište odbrambene industrije i poručio da će odgovorni za nemar biti smenjeni i krivično gonjeni.