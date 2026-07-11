U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na deonici auto-puta od Pakovraća ka Požegi, u blizini tunela Laz, jedna ženska osoba je nastradala, a dve su povređene i prevezene u Opštu bolnicu u Čačku.

- Na urgentno-prijemno odeljenje primljene su dve ženske osobe povređene u saobraćajnom udesu koji se dogodio na auto-putu. Prva pacijentkinja je sa teškim telesnim povredama grudnog koša primljena u jedinicu intenzivne nege, dok je druga sa povredom glave takođe primljena u jedinicu intenzivne nege - potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

U teškoj nesreći učestvalo je jedno vozilo beogradskih registarskih oznaka.

Pretpostavlja se da je žena vozač iz zasad nepoznatih razloga izgubila kontrolu nad automobilom posle čega se vozilo se na auto-putu prevrnulo nekoliko puta.

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