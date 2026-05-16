Jedna od najvećih tragedija koja je zadesila mačvanski okrug dogodila se u živopisnom selu Batalage kod Koceljeve.

Meštani i dalje pamte prelepu i nasmejanu Violetu Jošić, koja je imala samo 19 godina kada je postala žrtva pomahnitalog Dušana Petronijevića iz Koceljeve, koji nije mogao da preboil njihov raskid.

U novoj epizodi podkasta Dosije 192 otkrivamo detalje stravičnog zločina za koji je Petronijević osuđen na 40 godina robije, zavivši u crno dve porodice.

Neposredno posle zločina lekari su mu izmerili savršeni krvni pritisak, koji je ukazivao na ubičinu hladnokrvnost, a posle toga učinio je još nešto što ovaj slučaj čini još tragičnijim.

Otkrivamo šta se dogodilo kobnog 13. oktobra 2019, kada su čak policajci i bolničari bili šokirani onim što su videli.

Voditelji: Nemanja Gavrilov i Milan Đuričić

