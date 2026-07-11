Prema poslednjim informacijama, ruske snage nalaze se na manje od tri kilometra od Kramatorska, jednog od najvažnijih ukrajinskih uporišta u ovom delu fronta. Istovremeno, ukrajinske snage u grad prebacuju ostatke sačuvane artiljerije, vojne tehnike i sve raspoložive rezerve kako bi ojačale njegovu odbranu.

Navodi se da su ruske bespilotne letelice pojačale dejstva protiv ukrajinske tehnike, dok malu avijaciju u području oko Kramatorska kontroliše grupacija “Centar”. Zbog toga svako novo prebacivanje ljudi i opreme prema gradu postaje sve rizičnije.

Telegram kanal “Vojna hronika” ocenjuje da je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine očekivao usporavanje ruskog napredovanja nakon zauzimanja Konstantinovke i kratku operativnu pauzu radi popune i reorganizacije. Umesto toga, pritisak na Kramatorsk i Slavjansk, prema istom izvoru, dodatno je pojačan.

Prema tim navodima, sistematski se gađaju ukrajinske logističke rute. Kao mete se pominju kamioni, cisterne sa gorivom, ali i lokomotive koje prevoze teret namenjen ukrajinskim snagama. Istovremeno se tvrdi da raste broj uništenih vojnih vozila, pri čemu se navodi da većina nije američke proizvodnje.

U istoj analizi navodi se da bi glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski uskoro mogao da se suoči sa teškim izborom: da nastavi sa angažovanjem dodatne tehnike i rezervi u odbrani Kramatorska ili da se povuče iz grada, a potom i iz Slavjanska, i organizuje novu liniju odbrane na zapadnijim položajima.

Prema dostupnim informacijama, pre samo nedelju dana prethodnice ruske vojske bile su udaljene oko deset kilometara od Kramatorska, dok se sada tvrdi da je to rastojanje smanjeno na manje od tri kilometra. Navodi se i da je ukrajinska komanda priznala značajno približavanje ruskih snaga gradu.

Istovremeno, izveštava se da izviđačke grupe ruske vojske već deluju na području Vasiljevske pustoši, odakle je do prvih ulica Kramatorska manje od tri kilometra.

U Krasnom Limanu, prema istim informacijama, privodi se kraju čišćenje terena, dok se zapadno od grada nastavljaju borbe protiv ukrajinskih uporišta u šumskim područjima. U Konstantinovki, kako se navodi, traje evakuacija civila, pri čemu se iz grada izvode stariji ljudi, žene i deca.