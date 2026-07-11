R. N. B. (43) poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u trsteničkom selu Gornji Ribnik, dok su njeni sin (17) i ćerka (19) povređeni.

Nastradala žena upravljala je vozilom "sitroen" i kretala se ka Trsteniku kada je na njen automobil naleteo "folksvagen" kojim je upravljao M. P. (29) prilikom nailaska iz suprotnog pravca.

Kako su posvedočili meštani, dvoje tinejdžera boravilo je kod bake u Donjem Ribniku, a njihova majka je došla da poseti svekrvu i da decu povede kući.

- Baka te dece živi na par kuća od mene, nju znam, a tu decu i njenu snahu ne poznajem. Znam da su taj dečko i njegova sestra bili kod babe i da je majka juče došla da ih uzme. Posedeli su malo duže pa su ka Trsteniku krenuli kasno. Nisu daleko odmakli, tek su izašli iz Donjeg Ribnika i ušli u Gornji Ribnik kada je na njihovo vozilo naleteo taj dečko - priča jedan meštanin ovog trsteničkog sela.

Kaže da je imao priliku da vidi slupano vozilo u kojem su se nalazili nastradali.

- Jutros sam video njihova kola, cela leva strana je bila razneta. Nije ni čudo što je žena koja je vozila poginula. I njena ćerka koja je sedela iza nje je teško povređena, kako sam čuo operisana je. Njen brat koji je bio na desnoj strani prema mojim informacijama, zadobio je samo povredu noge i mislim da je pušten kući - priča dalje ovaj čovek.

Dodaje da ne zna kako je došlo do nesreće, ali da je čuo da je mladić koji je udario u kola stradale porodice vozio veoma brzo.

- Priča se po selu da su se navodno trkali, ali to se još ne zna sa sigurnošću. Međutim, taj dečko je i ranije ovde po selu brzo vozio, prepoznao sam mu auto. Njega ne znam, a roditelje mu poznajem, oni su fini ljudi. Šta god da je bilo, žena je poginula ni kriva ni dužna - zaključuje ovaj Trsteničanin.

Kruševačka policija je saopštila da je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva uhapsila M. P. (29) iz Trstenika zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- Sumnja se da je on sinoć oko 23.50 sati na putu između Trstenika i Kruševca upravljajući "folksvagenom" prešao na desnu stranu puta i direktno se sudario sa vozilom marke "sitroen" kojim je upravljala žena koja je podlegla povredama na mestu saobraćajne nesreće. Putnici u "sitroenu", tačnije devojka je zadobila teške, dok je mladić zadobio lake telesne povrede. Takođe, lake telesne povrede zadobio je i osumnjičeni. Povređenima je ukazana pomoć u Opštoj bolnici u Kruševcu.

M. P. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu Trsteniku - navela je policija.

Alo/Informer

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