Iako nisu opasne za ljude, mnogima predstavljaju veliki problem zbog neprijatnog mirisa koji ispuštaju kada se osete ugroženo. Zbog toga mnogi traže način da ih udalje, ali bez upotrebe jakih hemikalija koje mogu biti neprijatne ili rizične u domaćinstvima sa decom i kućnim ljubimcima.

Jedno od prirodnih rešenja koje se često preporučuje jeste domaći sprej na bazi belog luka. Njegov intenzivan miris smrdibubama nije prijatan, pa može pomoći da ih odvrati od mesta na kojima se najčešće zadržavaju.

Kako da napravite prirodni sprej protiv smrdibuba?

Za pripremu ovog jednostavnog preparata potrebni su vam:

1 litar vode

1 kašika mlevenog belog luka

Boca sa raspršivačem

Prvo sipajte vodu u veću posudu ili flašu, zatim dodajte mleveni beli luk i dobro promešajte ili promućkajte. Ostavite mešavinu da odstoji između 15 i 30 minuta kako bi beli luk otpustio što više svojih jedinjenja.

Nakon toga procedite tečnost kroz gazu ili veoma sitnu cediljku kako biste uklonili sitne čestice koje bi mogle da zapuše raspršivač. Dobijeni rastvor sipajte u bocu sa raspršivačem i poprskajte mesta na kojima se smrdibube najčešće pojavljuju.

Gde je najbolje nanositi sprej?

Najbolji efekat postiže se kada se sprej nanese oko okvira prozora i vrata, na terasama, balkonima, oko saksija sa cvećem, kao i u manjim pukotinama kroz koje insekti mogu da uđu u dom.

Pošto je reč o potpuno prirodnom preparatu, njegov miris vremenom slabi. Zbog toga se preporučuje da prskanje ponovite na svakih nekoliko dana, ali i posle kiše ili pranja površina.

Važno je naglasiti da ovakvi domaći preparati mogu pomoći kao prirodni repelenti, ali njihova efikasnost može da varira u zavisnosti od broja insekata i uslova u okruženju. Redovno održavanje dvorišta, zatvaranje pukotina i postavljanje mrežica na prozore mogu dodatno pomoći da smanjite mogućnost da smrdibube uđu u vaš dom.