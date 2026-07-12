Horor! Policijska službenica (28) iz Hrvatske teško je povređena prilikom intervencije po prijavi za porodično nasilje! Nju je izbo nasilnik star 78 godina koji je već 12 puta prijavljivan i kažnjavan!

Kako navode hrvatski mediji, zastrašujući napad se dogodio u četvrtak u mestu Kali na ostrvu Ugljan, kada je nasilnik napao policajku koja je izašla na teren, tj. čim je patrola stigla na adresu.

Prema saopštenju Policijske uprave zadarske, prijava o porodičnom nasilju primljena je u 17.56 časova, nakon čega su policajci odmah upućeni na lice mesta. Umesto rutinske intervencije, usledio je brutalan napad u kojem je osumnjičeni oštrim predmetom teško povredio policajku koja je pokušavala da postupi po prijavi.

Povređena službenica hitno je prevezena u Opštu bolnicu u Zadru, gde joj je ukazana medicinska pomoć. Zbog težine zadobijenih povreda zadržana je na bolničkom lečenju.

Napadač je ubrzo savladan uz upotrebu sredstava prinude, uhapšen i priveden u službene prostorije policije. Nezvanično, napadač je planski čekao policijsku patrolu naoružan nožem, a potom nasrnuo na policajku.

Policija je pokrenula kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ovog napada, kao i motiv zbog kojeg je osumnjičeni nasrnuo na policijske službenike. O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, a protiv uhapšenog će nakon završetka istrage biti podnete odgovarajuće krivične prijave.

Policajku u bolnici je posetio i hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, koji je rekao da je unazad pet godina zabeleženo više od 1.030 napada na policajce u toj bivšoj jugoslovenskoj republici, a samo ove godine pet pokušaja ubistava policajaca.

Govoreći o zdravstvenom stanju povređene policajke, kazao je da nije u životnoj opasnosti te da očekuje da će se nakon oporavka vratiti u policijske redove, ali je opisao i jezive detalje ranjavanja.

- Tu se radilo o centimetrima. Reč je o probijenoj plućnoj maramici - precizirao je hrvatski ministar.

Otkrio je da je 78-godišnji napadač dosad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan te da je napad u četvrtak počinio za vreme trajanja izrečene uslovne kazne za nanošenje teške telesne povrede.

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