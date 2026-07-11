Ovo je ubijeni B. L. (26) - Smrt mladog kamiondžije iz Novog Pazara potresla je celi region. Nadležni bugarski organi istražuju okolnosti zločina, dok porodica i prijatelji čekaju odgovore o tome šta se dogodilo kod graničnog prelaza Kapitan Andrejevo.

Novi Pazar potresla je vest o smrti dvadesetčetverogodišnjeg B. L., mladog kamiondžije, čije je telo pronađeno u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu iz Bugarske prema Turskoj. Nadležni bugarski organi vode istragu, a uzrok i okolnosti njegove smrti za sada nisu zvanično saopšteni.

Prema informacijama do kojih je došla redakcija, B. L. je kamion ostavio na turskoj strani graničnog prelaza, nakon čega je pešice prešao u Bugarsku. Iz za sada neutvrđenih razloga udaljio se od graničnog područja, a njegovo telo kasnije je pronađeno ispod nadvožnjaka.

Porodica i prijatelji navode da su nakon pregleda kamiona pronašli novac od prethodne ture, zbog čega smatraju da pljačka nije bila motiv događaja. U blizini mesta gde je pronađeno telo nalazi se i kazino, ali za sada nema zvaničnih informacija koje bi taj podatak dovele u vezu sa slučajem, navodi sandzakdanas

Posebnu nedoumicu izaziva činjenica da još nije poznato zbog čega je mladić napustio kamion i prešao na bugarsku stranu granice. Upravo na to pitanje porodica, prijatelji i javnost očekuju odgovor nakon završetka istrage.

Nezvanične informacije koje kruže u javnosti govore o sumnji da je B. Latović usmrćen nasilnim putem, ali te tvrdnje za sada nisu potvrđene od strane nadležnih institucija. Zbog toga se konačni zaključci očekuju nakon obdukcije i rezultata istrage koju vode bugarski istražni organi.

Smrt mladog Novopazarca izazvala je veliku tugu među njegovim sugrađanima. Društvene mreže preplavljene su porukama saučešća i oproštaja, dok mnogi izražavaju nadu da će istraga rasvetliti sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Redakcija će nastaviti pratiti ovaj slučaj i objaviti nove informacije čim ih nadležni organi zvanično potvrde.

Alo/Sandzakdanas.rs

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