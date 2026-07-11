Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je mišljenje komisije lekara veštaka iz kombinovanog sudsko-medicinskog i balističkog veštačenja Instituta za sudsku medicinu „Milovan Milovanović“, iz kojeg proizilazi da je u Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu pucala jedna osoba iz jednog oružja, sa male udaljenosti, kao i da je tom prilikom zadobio 14 ustrelnih rana!

Telo Aleksandra Nešovića nađeno je krajem maja zabetonirano u buretu koje je bilo zakopano u Jarkovcima kod Inđije. Od tada su pala brojna hapšenja, a sada je stigao i nalaz veštaka koji ukazuje na zastrašujuću smrt Nešovića koji se neko vreme vodio kao nestao.

- Na osnovu karakteristika zadobijenih ustrelina, može se zaključiti da su nanesene sa najviše 14, a najmanje 10 projektila ispaljenih iz ručnog vatrenog oružja. Činjenica da je za sedam ispaljenih projektila nesporno utvrđeno da potiču od metaka ispaljenih iz istog oružja direktno ukazuje na to da je u predmetnom događaju skoro sasvim sigurno korišćeno samo jedno oružje. U ovom trenutku, ne postoji nijedan materijalni dokaz koji bi ukazao da je kritičnom prilikom korišćeno još neko oružje - naveli su veštaci.

Istakli su da „nijedna od rana na telu oštećenog nema osobenosti strelnih rana iz prislona ili apsolutne blizine, što znači da Nešović nije „overavan“.

- Sve navedene ustreline (prostreline i zastreline) na trupu i rukama, izvesno su nastale u relativno kratkom vremenskom intervalu, jedna za drugom, te se sa sigurnošću ne može utvrditi redosled njihovog nastanka - navodi se dalje u mišljenju i dodaje da grupisanost pogodaka na telu Nešovića, kao i dimenzije prostora na licu mesta ukazuju da je daljina pucanja u ovom slučaju bila relativno mala, ne veća od nekoliko metara. Komisija veštaka je dalje utvrdila da su povrede mogle nastati dok su „žrtva i izvršilac bili u nekom od naspramnih položaja - licem u lice, verovatno sedećem ili kakvom sličnom“. Nakon zadobijanja prvih povreda na prednjoj strani trupa, žrtva je „povijala telo (klonula) padala trupom unapred i moguće udesno, čime je ustima cevi izložila predeo levog ramena, a osoba koja puca nije bitno menjala svoj položaj u prostoru“, smatraju veštaci.

Podsetimo, istragom za ubistvo Aleksandra Nešovića obuhvaćeno je 11 osoba, dok se kao neposredni izvršilac tereti Saša Vuković Boske, protiv kojeg je juče podignuta i optužnica.

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