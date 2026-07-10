Tri devojčice povređene su danas oko 18 časova u saobraćajnoj nezgodi na raskrsnici Srednje i ulice Nikole Tesle u Apatinu.

Kako se saznaje, sve tri devojčice su bile na električnom skuteru koji se kretao sporednom ulicom Nikole Tesle. Ne poštujući pravo prvenstva prolaza, skuter je u raskrsnici bočno udario u kombi, koji je bio na glavnom putu.

Nakon ukazane prve pomoći, devojčice su hitno prebačene u somborsku bolnicu na dalje zbrinjavanje. Prema nezvaničnim saznajima, one imaju teške telesne povrede.

Alo/Kurir

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