Strašno! Policija u Beogradu uhapsila je trojicu muškaraca zbog sumnje da su u proteklom periodu oskrnavili veći broj grobova na Mokroluškom groblju u Malom Mokrom Lugu i iz kovčega pokojnika krali nakit i druge vredne predmete. Pali su prilikom prodaje ukradenog nakita zlatarama!

Prema dosadašnjim saznanjima istrage, uhapšeni su N. S. (26), M. J. (21) i B. R. (43), a nezvanično se navodi da su sva trojica bila zaposlena na ovom groblju. Istražitelji sumnjaju da su upravo zahvaljujući svom radnom mestu mogli nesmetano da prilaze grobnim mestima, otvaraju kovčege i uzimaju zlatni nakit sa tela preminulih, ne izazivajući sumnju.

Motiv im je, kako se sumnja, bila brza finansijska korist. Nakon krađa, ukradeni nakit navodno su prodavali lokalnim zlatarama, pokušavajući da prikriju poreklo dragocenosti. Međutim, ubrzo je utvrđeno čime se zapravo bave.

Iako je u prvim informacijama navedeno da je oštećeno 35 grobnica, pojedine porodice za beogradske medije tvrde da je broj oskrnavljenih grobova znatno veći i da su krađe trajale više od mesec dana pre nego što su otkrivene. Zbog toga se očekuje da će istraga utvrditi konačan broj oštećenih grobnih mesta, kao i ukupnu materijalnu štetu.

Slučaj je izazvao veliko uznemirenje među građanima, posebno zbog sumnji da su u pljačkama učestvovali ljudi kojima je posao bio da brinu o groblju i poštuju dostojanstvo pokojnika. Istraga se nastavlja, a policija prikuplja dodatne dokaze i utvrđuje sve okolnosti ovog slučaja.

- To traje već više od mesec dana. Nije tačno da je obijeno samo 35 grobnica, mnogo ih je više. Koliko sam videla, ciljano su obijane limene grobnice i to samo na delu groblja koji je uz auto-put, verovatno da bi počinioci mogli lakše da pobegnu ako ih neko primeti. Koristili su poluge, a na nekim mestima čak su sekli i beton. Grobnice moje porodice su otvarane, ali koliko znam, iz njih ništa nije odneto - rekla je za Informer.rs sagovornica.

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