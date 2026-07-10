Svi građani Srbije koji ovog vikenda kreću ka grčkom primorju trebalo bi da računaju na izmene u saobraćaju, jer će delovi unutrašnje obilaznice oko Soluna tokom dve noći biti zatvoreni zbog radova.

Ovo je raspored zatvaranja po danima:

U petak, 10. jula, od 23.00 do 5.00 časova, za saobraćaj će biti zatvorena oba smera unutrašnje obilaznice.

U subotu, 11. jula, u istom terminu, od 23.00 do 5.00 časova, biće zatvoren smer ka zapadu.

Saobraćajna policija će preusmeravati saobraćaj na alternativne pravce

Tokom izvođenja radova, grčka saobraćajna policija će preusmeravati vozila na alternativne pravce kroz grad, što bi moglo da izazove gužve i usporen protok saobraćaja.

Vozačima iz Srbije koji planiraju putovanje kroz Solun preporučuje se da unapred isplaniraju rutu i računaju na moguće zastoje tokom noćnih sati. Ukoliko je moguće, preporučuje se da se dolazak pred Solun planira van ovih kritičnih noćnih termina kako bi se izbegle gužve.

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