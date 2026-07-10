Presuda državljaninu Bosne i Hercegovine Tomislavu Petroviću (38), koji se tereti za saobraćajnu nesreću na mostu kod Bačkog Petrovca, u kojoj je poginula majka troje dece S. J. (38), dok su njen suprug i ćerkice povređeni, biće izrečena u četvrtak, 16. jula.

To je odlučeno nakon što je juče je u novosadskom Višem sudu okončan dokazni postupak, a potom iznete završne reči.

Javni tužilac Dragan Crnomarković istakao je da je nesumnjivo dokazano da je Tomislav Petrović počionio krivično delo koje mu se stavlja na teret jer je on upravljao predmetnim vozilom u trenutku saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubila majka troje dece, dok su članovi njene porodice zadobili povrede, kao i Petrovićev suvozač.

- Svesno je pristupio upravljanju vozilom nakon konzumiranja nedozvoljenih sredstava i alkohola - naglasio je Crnomarković i predložio da sud okrivljenog oglasi krivim i da mu se oduzmu dokumenta na ime Ivan Petrović koja su pronađena kod njega. Pored toga, predložio je da mu se izrekne mera zabrane upravljanja motornim vozilom, kao i mera proterivanja stranca.

Zastupnik oštećene porodice, pridružio je završnim rečima tužioca, predlažući sudu da osumnjičenog osudi na maksimalnu kaznu jer ne postoje olakšavajuće okolnosti. On je naglasio da su samo pukom srećom izbegnute veće posledice ove tragične nesreće.

Za razliku od njih odbrana traži da sud donese oslobađajuću poresudu ili odredi kaznu na osnovu olakšavajućih okolnosti.

- Moj branjenik od prvog dana nije menjao iskaz, ispričao je ono što zna i držao se korektno. Pokazao je iskreno kajanje - istakla je advokat odbrane.

Okrivljeni je i na jučerašnji glavni pretres došao iz pritvora u kojem se nalazi od hapšenja.

On se optužnicom novosadaskog Višeg javnog tužilaštva tereti da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa ugrožavanjem javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna od dve do 12 godina zatvora.

Podsetimo, nesreća u kojoj je stradala S. J. dogodila se 6. oktobra 2024. godine oko podneva na ulazu u Bački Petrovac, iz pravca Rumenke i Novog Sada, kada je državljanin Bosne i Hercegovine, vozeći mercedes sa 1,48 promila alkohola u organizmu, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i udario u automobil fijat, u kojem se nalazila porodica iz Novog Sada. Nažalost, S. J., koja se nalazila za volanom fijata, uprkos naporima lekara Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, preminula je, a njen suprug Ž. J. (37) i dve maloletne ćerke zadobili su teške telesne povrede, dok je treća devojčica lakše povređena.

U mercedesu koji se sudario sa fijatom nalazili su se Petrović i, kako je tada saopštio MUP, jedan muškarac iz Sombora. Njih dvojica najpre nisu hteli da kažu koji je bio za volanom, ali je utvrđeno da je vozio Tomislav Petrović, koji je kod sebe imao hrvatska dokumenta, vozačku dozvolu i ličnu kartu na ime I. P., dok se na mestu suvozača nalazio Somborac.

Okrivljeni izrazio žaljenje

Tomislav Petrović je ponovio da mu je mnogo žao zbog nesreće koja se desila i ponovo izjavio saučešće porodici stradale žene. On je napomenuo da tokom postupka nije tražio izgovore niti se služio lažima kako bi sebi olakšao.

- Troje dece je izgubilo majku. Sramota me je šta sam sebi dozvolio... Da ispaštaju celog života... Majku ne mogu da im vratim, ali na sve druge načine bih voleo da pomognem – rekao je Petrović. On je ponovio da se ne seća kako se dogodila nesreća jer je odmah nakon što je seo u auto zaspao.

- U ovom postupku sam pričao samo ono što me sećanje služi. Jedino se Boga bojim, imam dve maloletne ćerke, a jedna ima zdravstvenih probelema. Ukoliko budem osuđen ja ću i nakon izlaska iz zatvora pokušati da pomognem toj deci - rekao je okrivljeni u svojoj završnoj reči.