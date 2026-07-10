"Ko j*** penzionere!" - rečenica je kojom studenti blokaderi izražavaju svoj odnos prema najstarijim građanima u Srbiji.

Na društvenoj mreži Iks pojavile su se nove zastrašujuće objave studenata blokadera:

- Ko j*** penzionere! Oni će odlučivati o budućnosti? Matorci koji više nisu ni zašta treba da odrede budućnost države? To je nepravda! Ti matori su inače jako sebična populacija! - navodi se u jednoj objava.

- Oni su prvenstveno IZUZETNO SEBIČNI ljudi! Pa tek onda primitivni, priglupi, zatucani i neobrazovani! Pričam na osnovu iskustva iz sopstvene familije i okruženja... - nastavalja se u drugoj objavi kojom se direktno targetiraju najstariji građani.

Ovim se jasno pokazuje blokaderski način razmišljanja, nametanje jedne opasne blokaderke ideologije u kojoj se čitava grupa ljudi proglašava krivom, manje vrednom i nepoželjnom.

Naime, kada blokaderi penzionere nazivaju "sebičnima", "primitivnima", "priglupima" i "zatucanima" nije politička rasprava već pokušaj da starijim građanima oduzimu dostojanstvo samo zato što pripadaju određenoj generaciji.

Danas meta penzioneri, a sutra može biti bilo ko ko se ne uklapa u blokadersku sliku "poželjnih građana".

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