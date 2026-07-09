Požar koji je danas oko 15 časova izbio na otvorenom prostoru u naselju Podvinik, na teritoriji GO Pantelej u Nišu, lokalizovan je u 17:05 časova.

Goreli su suva trava i nisko rastinje u blizini auto-puta, a vatra je stigla do samih zidova kuća. Brzom intervencijom vatrogasaca spaseno je 12 stambenih objekata u kojima žive građani.

U požaru su izgorele četiri barake, odnosno improvizovani pomoćni objekti, kao i jedan plastenik. Vatra je zahvatila površinu od oko 20 hektara.

U gašenju učestvuje 11 vatrogasaca-spasilaca sa šest vatrogasnih vozila, kao i tri pripadnika DVD-a sa jednim vozilom. Na teren su upućene i dve cisterne JKP „Mediana“ iz Niša.

Gašenje je otežavao vetar, a intervencija je i dalje u toku.

(nistv.rs)