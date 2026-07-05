U srebreničkom selu Krnjići danas će biti služen parastos za 24 srpska civila i vojnika, od kojih je 17 ubijeno 5. jula 1992. godine u napadu muslimanskih snaga na ovom selo.

Parastos će biti služen u porti Crkve Svetog proroka Ilije u Krnjićima.

Preživeli članovi porodica nastradalih i delegacije opštine i organizacija proisteklih iz odbrambeno otadžbinskog rata iz Srebrenice položiće cveće kod spomen-ploče u porti crkve.

Za zločine nad civilima u Krnjićima niko nije odgovarao, kao i za brojne masovne zločine koje su nad Srbima u srednjem Podrinju počinile muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića.