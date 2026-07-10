Dok su cene letovanja u pojedinim poznatim letovalištima otišle u nebo, još uvek postoje mesta gde možete da provedete odmor bez osećaja da ćete po povratku morati mesecima da otplaćujete karticu. Ovog leta među najpovoljnijim destinacijama izdvajaju se Sutomore u Crnoj Gori i Paralija kod Katerinija u Grčkoj, koje i dalje važe za pravi spas za porodice i one koji žele more, a da ne potroše malo bogatstvo.

Sutomore - more, smeštaj od 20 evra i kafa za sitne pare

Sutomore već godinama važi za jedno od najpovoljnijih mesta na crnogorskom primorju, a ni ove sezone nije izneverilo turiste.

Privatni smeštaj može da se pronađe već od 20 evra po noćenju, dok se apartmani nešto bliže plaži kreću od 25 do 40 evra, u zavisnosti od termina i opremljenosti.

Ni svakodnevni troškovi nisu veliki:

kafa oko 1,5 evra

doručak već od 4 evra

komplet dve ležaljke i suncobran uglavnom 10 do 15 evra

Zbog toga mnogi biraju upravo Sutomore za porodično letovanje ili vikend beg na more.

Paralija - Grčka koju Srbi obožavaju i dalje može da bude povoljna

Kada se pomene Grčka, mnogi odmah pomisle da su cene otišle previsoko. Međutim, Paralija i dalje važi za jednu od najjeftinijih opcija.

Porodične sobe i privatni apartmani mogu da se pronađu već od 25 do 40 evra po noći za dve osobe, posebno u manjim porodičnim vilama koje su godinama omiljene među turistima iz Srbije.

Velika prednost Paralije je što gotovo sve možete da obiđete peške, pa nema dodatnih troškova za prevoz.

Što se hrane tiče, giros se i dalje može pronaći za oko 4 do 5 evra, dok ručak u taverni za dve osobe uglavnom košta između 25 i 35 evra, u zavisnosti od izbora jela.

Gde ćete proći jeftinije?

Ako gledamo samo cenu smeštaja, Sutomore je ipak nešto povoljnije. Međutim, Paralija nudi veliki izbor privatnog smeštaja, pa uz malo raniju rezervaciju razlika nije velika.

U oba mesta moguće je letovati sa znatno manjim budžetom nego na mnogim popularnim destinacijama u Grčkoj ili Crnoj Gori.

Ako vam nije presudno da budete u luksuznom hotelu, već želite čisto more, pristojan smeštaj i da ne brojite svaki evro dok ste na odmoru, ova dva mesta i ovog leta ostaju među najboljim izborima za povoljan odmor.