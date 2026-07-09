Dvoje mališana, Kejleb Osvald (6) i njegova sedmogodišnja sestra Abigejl, poginuli su zajedno sa još jednim desetogodišnjim detetom nakon što se čamac u kojem su se nalazili prevrnuo tokom snažne oluje na jezeru u američkoj saveznoj državi Viskonsin.

U trenutku nesreće na plovilu se nalazilo ukupno deset osoba, a olujni vetrovi dostizali su brzinu i do 160 kilometara na čas, prenosi Foks Milvoki.

Policija je saopštila da je čamcem upravljao 47-godišnji muškarac sa dugogodišnjim iskustvom u plovidbi, ali da uprkos tome nije uspeo da spreči tragediju.

Prema navodima istražitelja, nije uspeo da pronađe sigurno mesto za zaklon pre nego što su dva ogromna talasa poklopila plovilo na jezeru Ženeva. Treći snažan talas potom je prevrnuo čamac dug oko 7,5 metara, koji je potonuo.

Na mesto nesreće odmah su upućene spasilačke ekipe koje su iz vode izvukle šest odraslih osoba, starosti između 49 i 75 godina, kao i jedno dvanaestogodišnje dete.

Međutim, Kejleb, Abigejl i još jedno desetogodišnje dete vodili su se kao nestali. Spasioci su ih pronašli, ali uprkos pokušajima reanimacije nisu uspeli da ih spasu. Nadležni su kasnije potvrdili da su sva tri deteta preminula usled utapanja.

Roditelji stradalih mališana, Bred i Erika Osvald, pokrenuli su humanitarnu akciju u čast svoje dece.

- Bili su više od brata i sestre, bili su najbolji prijatelji. Ispunjavali su naš dom smehom, muzikom, zagrljajima i beskrajnom ljubavlju. Voleli su ih porodica, prijatelji, nastavnici i svi koji su imali sreću da ih poznaju - napisao je otac.

Dodao je da, iako je njihova porodica "slomljena od bola", žele da uspomena na Kejleba i Abigejl bude simbol nade, saosećanja i pomaganja drugima.

Porodica je naglasila da prikupljeni novac neće biti namenjen njima, već će biti doniran humanitarnoj organizaciji koja pomaže deci.

Otac je opisao Kejleba kao dečaka "najnežnijeg srca i osmeha koji je mogao svakome da ulepša dan".

- Obožavao je muziku i stalno je tražio od Alekse da mu pusti omiljene pesme. Čim bi muzika krenula, lice bi mu ozarila sreća i počeo bi da peva i igra - napisao je.

Za Abigejl je porodica rekla da je bila puna energije, duhovita i vedrog karaktera.

- Volela je plivanje, ples i unosila radost gde god bi se pojavila. Imala je veliko srce i sanjala je da jednog dana postane učiteljica - naveli su njeni najbliži.

Prijatelji porodice i nadležni potvrdili su da su Bred i Erika bili iskusni nautičari. Njihova prijateljica Samanta Foster napisala je na Fejsbuku da je čamac bio u okviru dozvoljenog kapaciteta i da je svako dete nosilo prsluk za spasavanje.

Policija je potvrdila da su svi prsluci bili pravilno postavljeni, ali ni to, nažalost, nije bilo dovoljno da spreči tragediju.

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