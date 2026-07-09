Okružni sud u Trebinju osudio je Nikolu Todorovića na tri godine zatvora zbog pokušaja ubistva svog najboljeg prijatelja Stefana Cerovine, brata pevačice Verene Cerovine.

Zločin se dogodio 25. maja 2023. godine u mestu Donje Čičovo - Petrovo Polje kod Trebinja. Prema nezvaničnim informacijama, u vreme napada obojica su bili pod dejstvom alkohola. Nakon ranjavanja optuženi Nikola je Stefana prevezao u bolnicu.

U optužnici se navodilo da je Todorović nožem ubo Cerovinu u vitalni deo tela, odnosno desnu stranu grudnog koša i time počinio krivično delo pokušaj ubistva.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

(Atvbl)