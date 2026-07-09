Okružni sud u Trebinju osudio je Nikolu Todorovića na tri godine zatvora zbog pokušaja ubistva svog najboljeg prijatelja Stefana Cerovine, brata pevačice Verene Cerovine.
Zločin se dogodio 25. maja 2023. godine u mestu Donje Čičovo - Petrovo Polje kod Trebinja. Prema nezvaničnim informacijama, u vreme napada obojica su bili pod dejstvom alkohola. Nakon ranjavanja optuženi Nikola je Stefana prevezao u bolnicu.
U optužnici se navodilo da je Todorović nožem ubo Cerovinu u vitalni deo tela, odnosno desnu stranu grudnog koša i time počinio krivično delo pokušaj ubistva.
Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.
(Atvbl)
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