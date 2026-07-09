Iran je izveo raketni napad na američki komandni centar na Bliskom istoku, saopštio je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC).

- Kao rezultat lansiranja deset balističkih raketa, pogođeni su neprijateljski komandni i kontrolni centar na Bliskom istoku i vazduhoplovna baza Al-Azrak u Jordanu - navodi se u saopštenju IRGC-a, kako prenosi državni emiter IRIB .

Vojska je takođe zapretila da će napasti i druge američke baze u regionu ako se američki napadi ponove, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Sa druge strane, američka vojska se za sada nije oglasila povodom ovog navodnog napada.

U četvrtak uveče, Vašington je pokrenuo vazdušni napad na jugu i severu Islamske Republike. Prema podacima Centralne komande (CENTCOM) , vojska je pogodila oko 90 meta. Prema lokalnim medijima, eksplozije su se dogodile u Bandar Abasu, Konaraku, Siriku, Džasku, Iranšaru, Akali, Čabaharu i na ostrvu Abu Musa u Persijskom zalivu .

Prema rečima američkog predsednika Donalda Trampa, napadi su bili odgovor na akcije Teherana protiv komercijalnih brodova u Ormuskom moreuzu. On je zapretio eskalacijom udara ako se takav incident ponovi.

Najnovije vesti o sukobu na Bliskom istoku pratite u našem BLOGU UŽIVO.