Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo razbojništva i uhapsili S. U. (41) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Kako se sumnja, osumnjičeni je u ponedeljak ušao u jednu prodavnicu u Novom Sadu, gde je uz pretnju nožem od radnice oteo novac od pazara, nakon čega je pobegao sa lica mesta.

Brzim i efikasnim operativnim radom policijski službenici identifikovali su osumnjičenog, pronašli ga i uhapsili. Tokom akcije pronađen je i nož za koji se sumnja da je korišćen prilikom izvršenja razbojništva.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, S. U. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.