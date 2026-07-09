Sezonski poslovi u ugostiteljstvu mnogima predstavljaju priliku za dobru zaradu, ali iza turističke sezone često se kriju teški uslovi rada, dugačke smene i problemi o kojima se retko govori javno.

Jedno takvo iskustvo podelila je Srpkinja Jasmina, ugostiteljska radnica sa skoro deset godina iskustva, koja je na svom TikTok profilu opisala, kako tvrdi, najtežu sezonu u karijeri. Prema njenim rečima, četiri meseca rada u Baški na ostrvu Krk ostavila su na nju trajne posledice.

"Vučem traumu sa tog posla"

"Radim skoro deset godina u ugostiteljstvu i ovo je definitivno bilo moje najgore iskustvo. Mogu da kažem da doslovno vučem traumu sa tog posla", rekla je Jasmina na početku videa.

Kako navodi, na sezonu je otišla sa željom da zaradi novac i stekne novo iskustvo, ali su je već po dolasku sačekali problemi.

Jedan od prvih bio je smeštaj, koji je, kako tvrdi, bio u veoma lošem stanju.

"Rekli su nam da će se sve srediti kada se završi renoviranje. Nismo očekivale luksuz, ali jesmo osnovne uslove za život", ispričala je.

Prema njenim rečima, obećana renoviranja nikada nisu završena. U smeštaju je živelo sedam devojaka, bez funkcionalne kuhinje i sa jednim frižiderom koji nije radio.

"Nismo imale šporet, mikrotalasnu, ormare... Najgore je bilo to što nije radila kanalizacija u toaletu. Kada pustimo vodu, vraćala se kroz odvod. To je bilo apsolutno nehumano", tvrdi Jasmina.

"Hrana je bila nejestiva"

Jasmina je ispričala i da kvalitet obroka nije bio zadovoljavajući.

"Ja stvarno mogu sve da jedem, ali hrana je bila apsolutno nejestiva. Cele sezone uglavnom smo dobijali pohovano belo meso i vešalice iz friteze. Kada bismo dobili picu, to je bila premija", rekla je.

Dodala je da je kuvarica jednom pripremila pasulj kako bi zaposleni dobili kuvani obrok, ali da joj je, kako tvrdi, rečeno da je takav obrok preskup.

Tvrdnje o neprimerenom odnosu prema zaposlenima

Osim uslova smeštaja i hrane, Jasmina tvrdi da je odnos poslodavaca prema zaposlenima bio neprihvatljiv.

Kako navodi, radnice su često radile duže od dogovorenog, obavljale poslove koji nisu bili deo njihovih radnih obaveza, pa čak i pomagale porodici vlasnika oko privatnih poslova.

Posebno ju je, kako kaže, uznemirio komentar koji je dobila poslednjeg dana rada, kada je došla po platu.

"Da nisi imala dečka, bila bi moja na ovaj ili onaj način", tvrdi da joj je rekao vlasnik restorana.

"Iz svega sam nešto naučila"

Iako kaže da joj je to bila najteža sezona u životu, smatra da je iz tog iskustva izvukla važnu lekciju.

"To je bila najgora moguća sezona i velika trauma, ali sam naučila da neke stvari mnogo više cenim", zaključila je.

Jasmina nije želela javno da otkrije naziv restorana, navodeći samo da se nalazi u Baški na ostrvu Krk. Dodala je da će ljudima koji planiraju da rade tamo privatno otkriti o kom objektu je reč kako bi mogli da donesu informisanu odluku.

Brojne reakcije na društvenim mrežama

Njena ispovest izazvala je veliki broj komentara.

"Užasno je ovo slušati", "Ništa se nije promenilo, i dalje iskorišćavaju radnike" i "Trebalo je da ih prijavite i kolektivno date otkaz", pisali su korisnici.

Pojedini su podelili i sopstvena iskustva sa sezonskog rada, dok je jedan ugostitelj sa Kvarnera poručio da je trebalo ranije da napusti posao i pronađe drugog poslodavca, jer smatra da bi sa iskustvom lako pronašla novi angažman.