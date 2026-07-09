Među brojnim navikama koje doprinose zdravlju srca, pravilna ishrana je među najvažnijim.

Kardiolog dr Dejvid Min rekao je za EatingWell da brojna istraživanja pokazuju kako redovno konzumiranje voća može da smanji rizik od srčanog i moždanog udara, kao i smrtnosti povezane sa bolestima izazvanim povišenim holesterolom.

Jabuke

Stara izreka da "jedna jabuka dnevno tera doktora iz kuće" možda zaista ima naučno utemeljenje, kaže dr Min.

Istraživanja pokazuju da konzumiranje između 100 i 150 grama jabuka dnevno, odnosno jedne do dve jabuke, može da smanji rizik od kardiovaskularnih bolesti. Osim toga, jabuke mogu da doprinesu smanjenju upala, nivoa LDL ("lošeg") holesterola i triglicerida.

Studije su pokazale i da redovno jedenje jabuka može pozitivno da utiče na krvni pritisak i poveća nivo HDL ("dobrog") holesterola.

Jedan od glavnih razloga zbog kojih su jabuke toliko korisne jeste visok sadržaj vlakana. Ona vezuju holesterol u sistemu za varenje i sprečavaju njegovu apsorpciju. Jabuka srednje veličine sa korom sadrži značajnu količinu vlakana i antioksidanasa, zbog čega stručnjaci preporučuju da se jede upravo sa korom.

Avokado

Iako ga mnogi smatraju povrćem, avokado je zapravo voće i predstavlja jednu od najzdravijih namirnica za srce.

Dr Min ističe da je bogat mononezasićenim masnim kiselinama – zdravim mastima koje snižavaju nivo LDL holesterola, a istovremeno povećavaju nivo HDL holesterola.

Jedno istraživanje pokazalo je da zamena samo polovine dnevne porcije putera, sira ili prerađenog mesa avokadom može biti povezana sa 16 do 22 odsto manjim rizikom od razvoja srčanih bolesti. Pored zdravih masti, avokado sadrži mnogo vlakana, antioksidanasa, kao i kalijuma i magnezijuma, koji zajedno doprinose zdravlju srca i krvnih sudova.

Borovnice

Kada je reč o voću koje čuva srce, bobičasto voće se gotovo uvek nalazi među glavnim preporukama kardiologa, a borovnice se posebno izdvajaju.

Prema rečima dr Mina, pigmenti koji borovnicama daju karakterističnu plavu boju spadaju među najsnažnije antioksidativne i protivupalne supstance. "Možete da ih zamislite kao čuvare vaših krvnih sudova", kaže on. Borovnice mogu da pomognu u snižavanju krvnog pritiska, poboljšaju elastičnost arterija i povećaju nivo HDL holesterola.

Ostalo bobičasto voće

Kardiološkinja dr Odri Damren takođe preporučuje redovno konzumiranje bobičastog voća, uključujući jagode, brusnice i trešnje.

Ovi plodovi bogati su antioksidansima i antocijaninima, jedinjenjima koja su brojna istraživanja povezala sa zaštitom srca. Oni pomažu u neutralisanju slobodnih radikala koji mogu da oštete krvne sudove i doprinesu razvoju ateroskleroze.

Redovno uključivanje jabuka, avokada, borovnica i drugog bobičastog voća u svakodnevnu ishranu može biti jednostavan, ali veoma efikasan način da se dugoročno sačuva zdravlje srca i smanji rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih oboljenja, piše Eating Well.