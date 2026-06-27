Policija intenzivno traga za muškarcem (38) iz podgoričkog naselja Zabjelo, koji se sumnjiči da je prije pet dana silovao petnaestogodišnju devojčicu, potvrđeno je nezvanično CdM-u iz policije.

Porodica devojčice obratila se redakciji Televizije Vijesti jer tvrdi da do danas nisu dobili bilo kakvu informaciju iz policije u vezi sa tim slučajem.

Međutim, iz Uprave policije nezvanično su kazali da je devojčica za silovanje prijavila njoj poznatu osobu i da su odmah krenuli u potragu za osumnjičenim, koji se dao u bekstvo.

- Preduzete su sve mere i radnje po prijavi, uključujući uzimanje izjava od više osoba - kazali su iz policije.

Oni su istakli i da su sva saznanja i dokumentaciju vezanu za ovaj slučaj dostavili nadležnom tužilaštvu.

Alo/CdM

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