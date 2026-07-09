Bivši hrvatski general Josip Lucić još jedan je u nizu koji tvrdi da sve ono što se dešavalo u Srbiji proteklih godinu i po je došlo sa strane, ali i naglašava dajući argumente da Srbja na čelu države ima dobrog čoveka.

"Dakle, ponoviću: naoružavao Ukrajinu, a nije se zamerio Rusima, ili se Rusima ipak zamerio. Ja nisam siguran ko njemu ovo radi. Jer ovo što se Srbiji događa, to je odnekud dobro pripremljeno. Nisam siguran je li to došlo iz Moskve ili je to došlo iz Brisela. Ovo nije spontan pokušaj", kaže Lucić.

"Evo, opet govorim u interesu Vučića, ali ja govorim istinu. Uveren sam 100 posto. 16 ljudi poginulo na nadstrešnici, ovo-ono, levo-desno. U Bosni dozvole da se kopa, da se pola brda iskopa, uzme neko novac na tom kamenu i u kamenolomu izgine puno više ljudi, i niko ne mrdne. Ovde 16 ljudi, tragedija jeste, ali nije to dovoljan razlog, to je bilo nešto drugo", dodaje on.

"Dakle, Vučića dolazio posetiti predsednik Kine, predsednik Indije, Makron, nemački predsednik, i tako dalje, a kod nas ne dolazi niko", kaže Lucić.