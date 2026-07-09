Boni Tajler, legendarna velška pevačica koja je svetsku slavu stekla hitovima „Total Eclipse of the Heart“, „Holding Out for a Hero“ i „It's a Heartache“, preminula je u 75. godini života nakon komplikacija koje su usledile posle hitne operacije u Portugalu. Vest o njenoj smrti potvrdili su članovi porodice i njen tim.

Pevačica je krajem aprila hitno hospitalizovana zbog perforacije creva, nakon čega je podvrgnuta operaciji. Iako je u jednom trenutku pokazivala znake oporavka, njeno zdravstveno stanje se iznenada pogoršalo, a preminula je od posledica komplikacija.

Na njenom zvaničnom sajtu objavljeno je saopštenje:

-Bonina porodica i tim sa velikom tugom saopštavaju da je Boni sinoć iznenada preminula u bolnici u Portugalu od posledica bolesti zbog koje se lečila - prenosi Miror.

Prošlog meseca njen portparol je saopštio da je izašla iz kome, ali da je i dalje u veoma teškom stanju i na intenzivnoj nezi.

Boni je završila u bolnici 30. aprila, a njen portparol je tada rekao: „Veoma nam je žao što moramo da objavimo da je Boni primljena u bolnicu u Faru u Portugalu, gde ima dom, na hitnu operaciju creva. Operacija je prošla dobro i sada se oporavlja. Znamo da će njena porodica, prijatelji i obožavaoci biti zabrinuti zbog ovih vesti i poželeti joj sve najbolje i brz oporavak.”

Rođena kao Gejnor Hopkins u Nitu, Tajler je odrasla sa ljubavlju prema muzici pre nego što ju je otkrio lovac na talente Rodžer Bel u klubu u Svonsiju.

Prvi singl, Lost in France, Tajler je objavila 1977. godine, ali je objavljivanje albuma "Total Eclipse of the Heart", pet godina kasnije, promenilo njen život.